ELIT propose un service de voiturier à l’aéroport Saint Exupéry

Le service de voiturier ELIT est une solution pratique et sûre pour ceux qui souhaitent se déplacer à l’aéroport de Lyon et aux gares de la ville (Part-Dieu, Perrache et Saint Exupéry). Ce service est proposé et développé par la société ELIT Transports et offre une solution pratique et sécurisée pour ceux qui cherchent un service de qualité sans se soucier de leurs véhicules. Dans cet article, nous allons nous pencher sur le fonctionnement de ce service, ainsi que sur les avantages qu’il offre.

ELIT voiturier : un service de voiturier à l’Aéroport de Lyon

Avez-vous déjà entendu parler du service de voiturier ELIT Premium ? Cette option vous permet d’arriver à l’aéroport Saint Exupéry avec votre voiture, qui sera récupérée par votre voiturier, qui la ramènera à disposition lors de votre retour. Pendant ce laps de temps votre véhicule sera garé dans notre parking de Grenay, à quelques minutes des pistes. C’est une solution idéale pour ceux qui cherchent à gagner du temps, du confort, avec un service de qualité.

Qu’est-ce qu’un service de voiturier ?

Un service de voiturier, comme celui que propose ELIT, est un service qui permet aux voyageurs de se rendre à l’aéroport en voiture sans se soucier de trouver un parking. Le voiturier se chargera de garer la voiture du voyageur et de lui redéposer à l’aéroport à son retour.

Pourquoi passer par un service de voiturier ? Tout simplement car cela permet de gagner du temps et de l’argent ! En effet, il n’est pas toujours facile de trouver une place de parking à l’aéroport, et cela peut prendre beaucoup de temps. De plus, les tarifs des parkings aéroportuaires sont souvent assez élevés. Le service de voiturier est donc un gain de temps et d’argent pour les voyageurs !

Comment ça marche ? Il suffit de réserver son service de voiturier à l’avance, en ligne ou par téléphone. Le jour du départ, il suffit de se rendre à l’adresse indiquée par le voiturier et de lui confier les clefs de la voiture. Le voiturier se chargera ensuite de garer la voiture du voyageur dans un parking sécurisé. À son retour, le voiturier redéposera la voiture au voyageur à l’adresse indiquée, à priori l’aéroport ou une des gares lyonnaises.

Le service de voiturier est donc un service pratique et avantageux pour les voyageurs ! Vous n’avez pas à vous soucier de votre voiture et vous pouvez vous concentrer sur votre vol ou votre train. C’est également une solution plus sûre que de laisser votre véhicule dans un parking public non sécurisé.

Comment le service ELIT voiturier fonctionne-t-il ?

Le service ELIT voiturier est proposé et développé par la société ELIT Transports. Nous vous proposons depuis 2012 des transferts vers ou depuis l’aéroport et depuis 2018, un parking à proximité de Saint Exupéry, sur la commune de Grenay.

Lorsque vous réservez un service de voiturier ELIT, vous devez simplement indiquer à quel moment vous souhaitez que votre véhicule soit récupéré à l’aéroport ou à la gare et à quel moment vous souhaitez le récupérer. Votre véhicule sera alors pris en charge par l’un des voituriers professionnels de la société ELIT et stationné dans le parking sécurisé à Grenay.

Une fois que vous êtes de retour à l’aéroport ou à la gare, votre véhicule sera prêt à être récupéré. Vous n’avez qu’à appeler le voiturier qui vous renseignera sur l’emplacement de votre véhicule.

Les avantages du service ELIT Premium

Le service ELIT Premium offre de nombreux avantages, notamment :

Un service de qualité

Le service ELIT voiturier est assuré par des voituriers expérimentés et professionnels qui prendront soin de votre véhicule et s’assureront qu’il est en sécurité. Vous pouvez donc partir l’esprit tranquille en sachant que votre véhicule sera entre de bonnes mains.

Une réservation en ligne facile

Réserver un service de voiturier ELIT Premium est très simple et ne prend que quelques minutes. Vous pouvez réserver en ligne sur le site ELIT Parking ou ELIT Transports.

Vous pouvez également réserver par téléphone si vous avez des questions ou des préoccupations. Le service clientèle répondra à toutes vos questions et vous aidera à organiser un service de voiturier ELIT Premium en toute sécurité.

Des services complémentaires

Lors de votre voyage ELIT peut parfaitement prendre en charge les lavages intérieur et/ou extérieur de votre véhicule, éventuellement aussi s’occuper de réparations d’entretien, comme une réparation de pare-brise, une vidange, une vérification de pression des pneus ...

Comment réserver

Nous n’avons pour le moment pas encore mis en ligne notre formulaire de réservation. Néanmoins, si vous voulez bénéficier de ce service, merci de nous appeler au : 07-83-93-08-41

Pour conclure

Le service de voiturier ELIT Premium est une excellente option pour ceux qui cherchent un service de qualité pour se déplacer à l’aéroport de Lyon et aux gares de la ville (Part-Dieu, Perrache et Saint Exupéry). Avec un service de qualité et une réservation en ligne facile, ELIT Premium est une solution sûre et pratique pour vos déplacements.