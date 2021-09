Astuce parking aéroport Lyon

Vous partez bientôt en voyage ou en déplacement professionnel et vous cherchez des astuces pour trouver le meilleur parking aéroport de Lyon ? Vous tombez bien ELIT Parking a sans aucun doute la meilleure option à vous proposer.

Nous vous proposons dans cet article de mieux comprendre le fonctionnement des parkings à l’aéroport Saint-Exupéry, également de trouver les meilleures astuces qui vous permettront de payer moins cher votre stationnement durant votre voyage.

À propos de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

L’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry, 3ème plus importante plateforme aérienne française (derrière Roissy, Orly et Nice Côte d’Azur), se situe à 25 km à l’Est de Lyon, plus exactement à Colombier-Saugnieu. Avec ses 3 terminaux et sa gare TGV, l’aéroport Saint Exupéry est une plateforme internationale d’envergure permettant de voyager partout en France et dans le monde.

Mais 25 km de distance, cela sous-entend que vous aurez forcément des frais supplémentaires pour vous rendre à l’aéroport où y garer votre voiture. Aussi, chaque semaine nous recevons des demandes de voyageurs économes, ayant trouvé un bon plan pour leur billet d’avion et nous demandant : "comment ne pas payer le parking à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry".

Nous aurons du mal à vous donner des conseils pour vous garer gratuitement. Par contre vous trouverez ici les astuces nécessaires pour payer nettement moins cher votre parking à l’aéroport de Lyon.

Où se garer à l’aéroport Saint-exupéry ?

Lorsqu’on part en voyage en avion plusieurs options se trouvent face à nous : prendre les transports en commun et/ou navette officielle (Rhonexpress) depuis le centre de Lyon, prendre un taxi, ou prendre sa voiture et la laisser dans un des parkings de l’aéroport. Mais existe t-il une astuce ? Est-il possible d’économiser ?

Les parkings de l’aéroport de Lyon

La société VINCI qui gère l’aéroport a mis l’accent sur le stationnement, notamment en cherchant à optimiser l’espace ; c’est pourquoi nous avons pu voir l’apparition d’innovations telles que le robot voiturier Stan. Mais le gros problème du site de Colombier-Saugnieu est que malgré les 14 000 places de stationnement proposées, celles-ci ne sont pas suffisantes, particulièrement lors des périodes de grosse affluence (vacances scolaires, fêtes de fin d’année, ponts de mai ...).

L’aéroport Saint-Exupéry compte donc 9 parkings sur le site. Certains ont un accès direct avec les terminaux, d’autres, plus loin, nécessitant de prendre le service de navettes gratuites.

Parking officiel de l’aéroport de Lyon : tarifs, dépose-minute & plan

Le parking minute (extérieur, dépose minute).

(extérieur, dépose minute). Le parking P0 (couvert) pour les stationnements d’une durée de 0 à 3 jours.

(couvert) pour les stationnements d’une durée de 0 à 3 jours. Le parking P1 (couvert) pour les stationnements d’une durée de 0 à 3 jours.

(couvert) pour les stationnements d’une durée de 0 à 3 jours. Le parking P2 (couvert) pour les stationnements d’une durée de 24h.

(couvert) pour les stationnements d’une durée de 24h. Le parking P3 pour les stationnement de 0 à 3 jours

pour les stationnement de 0 à 3 jours Le parking P4 pour les stationnements d’une durée de 0 à 3 jours.

pour les stationnements d’une durée de 0 à 3 jours. Le parking P4 Electrique (bornes de recharge électrique), la durée de stationnement est limitée à 8 jours.

(bornes de recharge électrique), la durée de stationnement est limitée à 8 jours. Le parking P5 (extérieur), pour les stationnements longue durée, supérieurs à 3 jours.

(extérieur), pour les stationnements longue durée, supérieurs à 3 jours. Le parking P5+/P5 Express (Stan).

Comme vous le constatez l’aéroport propose donc un service assez complet. Les deux reproches qu’on lui rétorque le plus souvent : il manque de places et le stationnement est beaucoup trop cher. VINCI a beau proposer des solutions moins chères avec la réservation en ligne, la réservation à J-30 etc ... garer votre voiture sur le site de l’aéroport ne sera définitivement pas la meilleure affaire. Mais alors, est-il possible de trouver un parking pas cher à proximité de l’aéroport de Lyon ? Vous vous doutez bien que si nous vous proposons cet article c’est bien qu’il existe une astuce. En cherchant un parking privé proche de l’aéroport, proposant une navette, aucun doute que vous trouverez ce que vous cherchez.

Réserver un parking pas cher à proximité de l’aéroport de Lyon

Fort du constat que l’aéroport Saint Exupéry manquait de places, quelque sociétés privées, parmi lesquelles ELIT Parking ont lancé un service de stationnement à proximité de l’aéroport. Vous ne trouverez pas ici de robot voiturier, mais vous pourrez laisser votre voiture en toute sécurité, le temps que vous le souhaitez, et ce pour un tarif réellement moins cher ! Et nous ne nous en cachons pas, sans lésiner sur la qualité du service, ELIT est le moins cher. Vous pouvez consulter le comparateur de prix de parking à l’aéroport Saint Exupéry pour vous en rendre compte.

Parking pas cher mais sécurisé 24h/24 et 7j/7

Mais alors quel est l’astuce ? Comment proposer un service de qualité à des prix low-cost, quasiment divisés par deux ? C’est simple ! Les espaces de stationnement proposés en dehors de l’aéroport bénéficient de tarifs plus intéressants dans ces anciennes zones industrielles jouxtant Saint-Exupéry.

Quel parking choisir aéroport Lyon ?

Vous vous demandez encore quel parking choisir ? Dans le cas d’ELIT, notre parking se situe à Grenay, à environ 7 km de l’aéroport. Pour y venir, rien de farfelu, vous prenez la route habituelle et sortez avant l’aéroport, à Grenay. Une fois à destination un chauffeur vous prendra en charge avec vos bagages afin de vous emmenez au plus vite (7 minutes) au niveau du Terminal 2 de l’aéroport.

En savoir plus : comment venir à l’aéroport ?

Tarif parking aéroport Lyon

Et au niveau des tarifs, rien de comparable avec ceux proposés à l’aéroport. Voyez par vous même :

Durée ELIT Parking Parkings officiels 1 jour extérieur 16,00 € intérieur 41,00 € de 19 à 25 € 7 jours extérieur 44,00 € intérieur 69,00 € de 65 € à 175 € 15 jours extérieur 66,00 € intérieur 91,00 € de 86 € à 350 € 30 jours extérieur 92,00 € intérieur 117,00 € de 144 € à 750 €

Tarifs au 15/09/2020

Lyon Saint Exupéry : trouver un parking fiable et pas cher

Nous vous avons montré que de choisir un parking alternatif à proximité de l’aéroport était une bonne opération financière. Mais à ce niveau, certains peuvent encore douter de la fiabilité du service.

Un parking low cost à proximité de l’aéroport de Lyon ?

Pour nous, Low-Cost ne veut pas dire "mauvaise qualité". ELIT Parking propose des solutions de stationnement en extérieur mais aussi un parking couvert. Le site est totalement grillagé et sécurisé avec des caméras. Ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7, il y a en permanence du personnel (chauffeurs, sécurité ...) sur le site. Nous ne lésinons pas sur la sécurité de vos voitures, mais pas non plus sur la sécurité et le confort du service de navette. Pour effectuer les trajets pour l’aéroport nous vous proposons des vans 8 places récents et nos chauffeurs sont expérimentés.

Vous avez donc bien compris et il n’y a pas de vice caché. Nous sommes en mesure de vous proposer des tarifs intéressants sans baisser la qualité de notre service. Noter que les tarifs sont dégressifs pour vos voyages longue durée, mais que même sur les courtes durées, par exemple si vous partez en week-end, nous restons toujours moins cher que les concurrents (hors promotions, abonnements, tarifs spéciaux que ces derniers peuvent, comme nous, éventuellement proposer).

Bon plan parking aéroport Lyon

En recherchant sur Google vous aurez bien noté qu’ELIT n’est pas le seul parking à proposer ce type de service. Aussi nous n’avons aucun problème à vous citer nos "concurrents" comme : Fly Park, My-Parking, Alyze, Car Park ou même VINCI ... qui proposent tous des services, certainement assez comparables du point de vue de la qualité, de la sécurité, de la fiabilité. Mais faites vous votre avis par vous même, notamment en consultant les avis sur Google ou TrustPilot. Comparez les tarifs et vous constaterez que nous sommes toujours les moins chers à qualité de service meilleur ou comparable.

Astuce pour faire votre choix

Comme dit plus haut, consulter les avis sur Internet. Si vous avez la moindre question, le moindre doute, consultez nous afin que nous vous expliquions notre fonctionnement et que nous puissions répondre à vos questions.

Astuce : Acheter sur le site officiel !

Nous savons que les internautes ont pris l’habitude de comparer les prix avant de prendre une décision et c’est tout à fait normal. Cela étant, vous aurez constaté que cette habitude a poussé à l’émergence de nouveaux services, dans tous les secteurs d’activité, mais particulièrement dans le notre : les comparateurs de prix de parkings, comme Parkos, Parkvia, Parkive ... qui apparaissent et disparaissent au gré des vents et ne font au final que se payer pour vous mettre en relation. Notez bien que la commission prélevée sur ces sites est importante et que de facto les parkings ont tendance à la répercuter sur les prix. Nous vous conseillons donc de toujours acheter sur le site officiel du parking. Vous y trouverez toujours le meilleur prix (hors promotions et tarifs spéciaux).

Comment aller du parking à l’aéroport

Toutes les informations pour rejoindre le parking sont présentées sur le site.

ELIT Parking se situe à l’adresse suivante : Chemin des blaches

38540 Grenay. Vous pouvez sans problème entrer votre adresse sur le GPS et vous laisser guider.

Si vous n’avez pas de GPS voici l’itinéraire à suivre :

Depuis Lyon rejoindre A43 direction Saint-Priest - Chambéry - Grenoble

Sortie A432 Aéroport Saint Exupéry, continuer sur A432

Sortie 5 vers Aéroport Saint-Exupéry

Prendre Avenue Maréchal Juin et continuer sur l’avenue

Prendre RN6 et Chemin de Montchat en direction de Chemin des Blaches à Grenay

Le parking se situe donc à 7 km de l’aéroport. Aussi, il est important que vous prévoyez bien votre heure d’arrivée (dès la réservation) afin de ne pas être en retard à l’aéroport. C’est à vous de bien vous organiser de ce côté là. Si la navette met 7 minutes pour rejoindre le Terminal 2, notez bien qu’il faudra prévoir environ 20 minutes en temps effectif entre votre arrivée au parking et votre débarquement à Saint Exupéry.

En cas de changement, même en dernière minute, contacter nous afin de modifier vos horaires d’arrivée / départ.

Réserver en ligne pour payer moins cher

ELIT Parking, et c’est aussi le cas de tous les parkings alternatifs, ne vous permet par contre pas de venir sans réservation préalable. Vous devez donc impérativement réserver votre stationnement avant de venir. Même seulement quelques minutes avant. Cela nous permet de préparer votre arrivée afin d’optimiser celle-ci au niveau de la prise en charge de votre voiture, de vos bagages et de vos passagers.

La réservation en ligne est donc indispensable. D’ailleurs on voit bien que même les parkings officiels de l’aéroport proposent des tarifs plus intéressants lorsque vous réservez sur Internet.

Puis ne vous inquiétez pas, si votre voyage doit durer plus longtemps, si votre avion a du retard ou même si vous décidez d’écourter votre voyage, vous pouvez à tout moment nous contacter et nous le faire savoir, de manière à ce que nous puissions reprogrammer votre retour. Chez ELIT nous n’avons pas de robots Stan mais nous avons un profond sens de l’humain !

Profitez d’autres services en plus pour vous faciliter la vie

Outre nos services de parking et de navette pour l’aéroport, nous vous proposons des services complémentaires qui pourront vous faciliter la vie.

Officiellement nous proposons des options de lavage (intérieur / extérieur) de votre véhicule. Mais dans le but de vous laisser toute l’amplitude de passer un bon voyage nous pouvons également vous proposer des services plus personnalisés, sur mesure, en fonction de vos besoins :

valet (récupération de votre voiture à l’aéroport)

réparation, entretien ,vidange ...

Petites courses pour votre arrivée

A venir 2022 : bornes de recharge électrique

etc ...

Vous êtes en groupe et devez stationner plus de voitures ? Ne vous en faites pas nous pouvons mettre à votre dispositions plusieurs navettes et plusieurs chauffeurs pour vous emmener à l’aéroport dès votre arrivée au parking.

Notez enfin qu’ELIT c’est également une société de transport et que si certains de vos passagers doivent à votre retour se rendre à d’autres endroits, nous pouvons sans problème prendre en charge leurs transferts vers l’aéroport de Genève, les stations de ski ou n’importe quelle ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Où se garer gratuitement à l’aéroport Saint-exupéry ?

Pour finir, nous allons vous faire part d’une dernière question que l’on nous pose assez souvent par email : "Où se garer gratuitement à l’aéroport Saint-exupéry ?"

Vous imaginez bien qu’il n’est pas simple de répondre à cette question ! Mais il existe peut-être quelques pistes si vous n’avez pas le sous et désirez tout de même venir en voiture.

Vous pouvez vous faire emmener et rechercher par un ami.

Vous pouvez tenter de vous garer chez un particulier. Il existe peut-être des services allant dans ce sens sur Internet, mais je ne saurais quoi vous conseiller.

Vous pouvez sinon vous garer sur les parkings gratuits de la zone industriel de Meyzieu (69330) et prendre le Tramway pour finir le voyage.

Notez bien que quand c’est gratuit, le coût peut être placé ailleurs et gratuit ne veut au final pas forcément dire moins couteux. Très honnêtement, si vous avez l’intention de venir en voiture et de trouver un parking à l’aéroport, il vaut mieux quand même envisager un budget pour cela lorsque vous prévoyez votre voyage. Vous serez plus rassurés de savoir votre voiture en sécurité et passerez ainsi un meilleur séjour.

