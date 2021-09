Bien choisir son parking à l’aéroport

Il est évident que nous avons tout intérêt à vous faire la promotion des services ELIT Parking. cela étant, comme lorsque nous vous proposons un comparateur de tarifs, nous tachons dans nos analyses de toujours rester objectifs. Dans cet article nous vous proposons un guide descriptif des solutions de stationnement offertes à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry.

D’ailleurs, quel que soit l’aéroport, les offres se multipliant, la seule constante est que choisir un parking devient pour certains de plus en plus difficile. Mais tous les parkings ne sont pas les mêmes. En fait, l’endroit où vous vous garez dans un aéroport peut rendre votre voyage plus ou moins stressant et coûteux.

Notre premier conseil est que vous avez tout intérêt à déterminer vos options de stationnement à l’aéroport avant de partir en voyage.

Types de parking d’aéroport

Dans la plupart des aéroports français et même européens, vous avez le choix entre trois principaux types de parking d’aéroport :

Les parcs de stationnement appartenant à l’aéroport et exploités par celui-ci (VINCI à Lyon)

Les parkings privés de l’aéroport, comme ELIT

Les parkings d’hôtels situés à proximité de l’aéroport

Type de parking Emplacement Coût Sécurité Commodités Propriété de l’aéroport Sur le site de l’aéroport, près du terminal Le plus cher Grande zone à sécuriser et à surveiller Très peu, voire aucun, en dehors d’une navette de stationnement gratuite. Terrains privés appartenant à des tiers Hors site, autour du périmètre de l’aéroport Modéré Zone plus compacte à sécuriser, généralement clôturée Ces sociétés se distinguent souvent par leurs commodités et leurs services. Parkings d’hôtels Courte distance de l’aéroport Peu coûteux Moins sécurisé, accès libre Rarement autre chose que la navette de l’hôtel

Consultez des informations plus détaillées pour vous aider à choisir l’option qui vous convient le mieux.

Les parkings privés de l’aéroport

Distance de l’aéroport

Les parcs de stationnement privés pour aéroports comme ELIT Parking se trouvent hors site, généralement autour du périmètre de l’aéroport ou tout près de celui-ci. Dans notre cas nous sommes implanté à Grenay, à 7 minutes (avec la navette) de l’aéroport Saint Exupéry.

Avantages et inconvénients des parkings tiers

Avantages

Zone moins encombrée

Coûts inférieurs à ceux de l’aéroport

Possibilité de réserver le parking à l’avance

Inconvénients

Nécessité de prendre une navette jusqu’au terminal

Coût des parcs de stationnement privés

Parce qu’ils sont privés, les propriétaires de ces parkings fixent leurs propres tarifs de stationnement. Le coût varie donc d’une société à l’autre, mais en raison de la forte concurrence, vous pouvez trouver des tarifs vraiment bas.

Dans certains cas, vous pouvez économiser jusqu’à 70 % sur les tarifs de stationnement par rapport à l’aéroport.

En règle générale, les parkings d’aéroport appartenant à des tiers sont moins chers que ceux de l’aéroport ; certains d’entre eux restent toutefois plus chers que les parkings des hôtels, ce qui n’est pas le cas d’ELIT Parking.

Attendez-vous dans certains cas (ce n’est pas le cas à Lyon) à payer une taxe d’aéroport, une taxe que les municipalités ou les aéroports fixent et que les parkings d’aéroport privés répercutent sur les consommateurs.

Comment fonctionnent les parkings privés ?

Dans notre cas, vous pouvez réserver une place de parking en ligne en quelques clics. Les offres sont claires et les tarifs dégressifs en fonction de la durée de votre stationnement chez nous.

ELIT Parking met l’accent sur le service. Dès que vous vous garez, ne soyez pas surpris de voir le service de navette gratuit près de votre véhicule, prêt à vous aider à décharger et charger vos bagages et à vous conduire au terminal de l’aéroport.

Sécurité

Comme les parkings sont un peu plus éloignés de l’aéroport, il se peut que certaines personnes ne soient pas rassurées.

Notez que chez ELIT, il n’y a qu’une seule entrée et une seule sortie, le personnel est présent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l’éclairage est bon et des caméras de sécurité sont installées.

De plus, de hautes clôtures autour du parking empêchent les gens d’entrer, il est donc plus difficile pour quelqu’un de pénétrer dans le parking sans surveillance et de se promener sans que le personnel le remarque.

Les services

Les fournisseurs privés de parkings d’aéroport offrent un large éventail de services et de commodités.

Voici quelques exemples de services de stationnement gratuits :

Parking couvert

Parking intérieur

Eau en bouteille et journal

Bornes de recharge électrique (ça ne devrait pas tarder chez ELIT)

Service de navette gratuit, avec chargement et déchargement de vos bagages par les chauffeurs.

Nettoyage de votre véhicule s’il neige

En outre, vous avez la possibilité de choisir des services payants, tels que le service de voiturier, le lavage et le nettoyage de la voiture, les vidanges d’huile et d’autres services d’entretien du véhicule.

Parkings à court terme ou à long terme

Dans certains aéroports, très peu de choses distinguent le stationnement de courte et de longue durée. Dans de nombreux aéroports, les deux options sont disponibles dans le même parking, mais peut-être à des niveaux différents.

Qu’est-ce que le stationnement à court terme dans les aéroports ?

Les parkings de courte durée sont les plus proches de l’aéroport et sont facturés à l’heure. Vous pouvez généralement y rester plusieurs jours, mais le coût sera sensiblement plus élevé dans la plupart des aéroports que dans les parcs de longue durée.

Le stationnement de courte durée est généralement utilisé pour rester un moment lorsqu’il s’agit de prendre et de déposer des passagers ou d’accueillir des membres de la famille dans le terminal.

En général, le stationnement à court terme est un terme que vous ne verrez que dans les parkings d’aéroport pour différencier le prix et l’emplacement.

Il n’y a généralement pas de limite au nombre de jours pendant lesquels vous pouvez stationner dans un parking de courte durée. Par contre attention aux grilles tarifaires, vous pouvez vite payer très cher.

Chez ELIT nos tarifs sont très clairs et sont journaliers. Ils sont dégressifs si vous choisissez un stationnement de longue durée mais vous n’aurez jamais de surprises quant au prix que vous allez payer. D’ailleurs vous ne régler pas à la fin de votre séjour mais bien dès la réservation sur Internet.

Qu’est-ce que le stationnement à long terme à l’aéroport ?

Le stationnement de longue durée est donc facturé à la journée plutôt qu’à l’heure comme le stationnement de courte durée. Les trois types de parkings de l’aéroport décrits ci-dessus proposent le stationnement de longue durée.

Toutefois, assurez-vous de vérifier les politiques de stationnement à long terme. Certains parkings d’aéroport peuvent limiter le stationnement à 10 jours ou moins, tandis que d’autres sont spécialisés dans le stationnement de deux semaines ou plus.

Chez ELIT Parking aucune limite. Lors de vos commandes nous limitons les réservations de parking à 30 jours mais vous pouvez tout à fait, en nous contactant, augmenter cette durée de stationnement.